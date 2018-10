02, Enero, 2017 02, Enero, 2017 2:12 a.m. 2:12 a.m.

BEBÉ DE EL SAUCE, PRIMER RECIÉN NACIDO DEL 2017

Eliza Mar Lanuza Sanchez, con la edad de 20 años, del municipio de El Sauce, en el departamento de León, es la madre que dio a luz al primer bebé del año nuevo 2017, en el Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Arguello. De acuerdo a un medio nacional, el nombre de la bebé es Fernanda Alejandra Idiaquez Lanuza y nació a las 1:50 de la madrugada del pasado primero de Enero. "La atención que me dieron en el hospital fue buena, no me quejo y gracias a Dios que mi niña está bien de salud", señaló la joven madre Lanuza Sánchez a medios oficialistas. Por su parte el Gobierno a través de la Alcaldía de León, realizó la entrega de accesorios necesarios para el crecimiento de los bebés.