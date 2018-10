MILES DE NICARAGÜENSES REGRESAN A TRABAJAR A COSTA RICA

7:49 a.m.

Miles de nicaragüenses hacían filas desde horas de la madrugada el día de hoy para viajar ay regresar a trabajar a, debido a las pocas posibilidades de empleos en este país, según comentaron algunos ciudadanos aLos usuarios se quejaban del cobro que les exigían los transportistas por el equipaje.“No sentimos desprotegidos, puesto que éstos sinvergüenzas siempre suben el costo de la tarifa, dos maletas que ando es el equivalente de un pasajero”, afirmó Wilton García. Por su parte los inspectores del Ministerio de Transporte e Infraestructura, (MTI), justificaron que se encontraban en el lugar regulando únicamente el (cobro) de pasaje y no el tema del cobro de las maletas. Los buses comenzaron a salir del mercado Roberto Huembes hacia Peñas Blancas desde las 3 de la mañana. “Con las unidades se está trabajando bajo frecuencia pero si adelantado (….) y como la demanda esta para Peñas Blancas, nosotros estamos viendo que no alteren tarifas” afirmó Julio Rodríguez, inspector del MTI. Para esta temporada la demanda de la terminal del mercado Roberto Huembes es para Peñas Blancas. Según el inspector del MTI, Salvador Avellán, desde las 3:30 am la gente está haciendo fila.