NICARAGUA PREPARADA PARA RECIBIR A UNOS 4 MIL DEPORTISTAS

4:57 a.m.

Nicaragua está más preparada que nunca para alojar a unos 5 mil deportistas que participarán en los onceavos, de los que este país será sede, según elEl ejecutivo de la Organización Deportiva Centroamericana (Ordeca), confirmó que la cita en Managua 2017, tendrá lugar del 3 al 17 de diciembre. Torres aseguró para la época, estarán finalizadas las piscinas olímpicas; de igual forma instalados los Nacimientos en la Avenida Bolívar. Mismos que captarán la atención de los visitantes. “Es una gran fiesta para Nicaragua; en tres ocasiones anteriores no se pudieron realizar estos juegos, no había voluntad de gobiernos anteriores, no había apoyo al deporte”, lamentó Torres.

4 MIL PERSONAS VENDRÁN

“Ahora tenemos qué ofrecerles a los jugadores, tenemos (el parque) Salvador Allende, la Avenida Bolívar, y otras obras más que se desarrollarán para los onceavos Juegos Olímpicos”, dijo Torres a este medio. Además indicó que las cámaras turísticas estarán trabajando de la mano con el Comité de Juegos Olímpicos para darle una buena bienvenida a los jugadores y preparar ofertas económicas para su llegada. Para Managua 2017 están confirmados 28 deportes entre ellos, atletismo, balonmano, ciclismo, baloncesto, boxeo, esgrima, futbol, golf, hockey sobre césped.