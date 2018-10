BRUTAL DECAPITACIÓN COLECTIVA EN MOTÍN

7:20 a.m.

Delincuencia en la frontera de Bolivia y Brasil

Decapitaciones, mutilaciones y torturas, así de sanguinarios fueron un grupo de reos en una cárcel de Brasil que por 17 horas realizaron un motín donde se enfrentaron con sus rivales. El video de horror que circula en las redes sociales muestra la brutalidad del enfrentamiento entre las facciones narco del complejo penitenciario de Manaos, capital del estado de Amazonia, en el que murieron 60 reos.El primero de los videos dura poco más de dos minutos. La cámara enfoca desde las alturas lo que parece ser el gimnasio del penal. Allí, los reos rodean los cuerpos de sus rivales. Hay cabezas y extremidades esparcidas por el piso. Al final del clip, incluso ordenan en el piso las cabezas desmembradas cual trofeos de guerra. En el segundo de los videos, la crueldad del primero queda en el olvido. Directamente se decapita en vivo a uno de los presos. Finalmente, en el tercer clip, los reos exhiben las cabezas de sus víctimas en primerísimo plano. Las imágenes son similares a las difundidas por el grupo terrorista Estado Islámico. La única diferencia es que los extremistas realizan superproducciones que nada tienen que envidiarle a las realizaciones depero también muestran decapitaciones, crucifixiones y torturas. Impactantes imágenes de una decapitación colectiva en Brasil from Alexandra Díaz on Vimeo . Los presos no sólo coparon el penal, sino que con la filtración de estos videos demuestra la anarquía y corrupción en los presidios brasileños. Las reyertas entre bandas son comunes en las cárceles de Brasil, las cuales sufren un problema de superpoblación y hacinamiento, según han denunciado varias organizaciones de derechos humanos.