03, Enero, 2017 03, Enero, 2017 10:56 a.m. 10:56 a.m.

NICARAGUA SIN FIGURAS DEPORTIVAS PARA LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS

La gran expectación que está generando desde ya el anuncio de los Juegos Centroamericanos, que tendrán por sede Nicaragua, podría decepcionar a los nicaragüenses, según apreciaron algunos cronistas deportivos. Los cronistas aseguran que Nicaragua atraviesa su peor momento en el deporte amateur. Para el cronista deportivo Miguel Mendoza desde el "punto de vista de medallas y atletas, deportes en Nicaragua no me hago muchas expectativas, nuestro deporte está más en la lona que nunca, no tenemos figuras. Antes dominábamos el boxeo aficionado ahora es Costa Rica, nosotros nos hemos quedado secundones o tercerones. El beisbol no tiene incidencia a nivel de Centroamericano", aseguró Mendoza.[perfectpullquote align="left" cite="Nicaragua se prepara para los Juegos Centroamericanos" link="http://100noticias.com.ni/hoteleros-se-preparan-para-alojar-a-deportistas/" color="red" class="" size="18"] De igual forma René Pineda, ve en Nicaragua una etapa crítica en del deporte. Por otro lado el gobierno se está preparando para albergar a unos 5 mil atletas para los Juegos Centroamericanos, Managua 2017. El director del Instituto Nicaragüense de Deportes, Marlon Torres, puntualizó que se están invirtiendo más de 70 millones dólares en infraestructura, entre las que destaca la construcción del nuevo estadio beisbol y el gimnasio multiuso. En los Juegos Centroamericanos, Managua 2017, participaran más de 5 mil 800 atletas, que competirán en 28 disciplinas deportivas y participarán los 7 países centroamericanos. Cada delegación contará unas 850 personas aproximadamente.