DIPUTADOS PRESENTAN DECLARACIÓN DE PROBIDAD

Lospropietarios y suplentes de distintos partidos políticos presentaron este miércoles suante la. “90 mil dólares en casi 6 años de trabajo, es decir mi casa y mi carro, eso es todo. Otra casa no tengo, he sido un asalariado, que he invertido en mi casa, en mi carro, y en mi familia, es todo. No tengo propiedades, no tengo cuentas en el banco… los reto a que me busquen, si me encuentra, les doy la mitad a cada uno”, expresó, diputado Sandinista. “Mi patrimonio habría que desglosarlo de diferentes, en propiedades, vehículos, recursos en el banco, y anda rondando una cantidad que no es millonaria. Es peligroso andar diciendo cuánto tiene uno, te pueden secuestrar y te matan, es un atentado decir: `tengo tanto´”, dijo, diputado aliado del“Para un nuevo periodo y los diputados nuevos también tienen que presentar una declaración de probidad de inicio. Todos los diputados y diputadas, tanto de la Asamblea como del Parlecen. El día de hoy se presentó el equipo de la Contraloría y cada uno entregamos la documentación que corresponde, con todos los soportes también”, señaló la presidenta en funciones de la. La presentación deles un requisito que exige laa los funcionarios públicos electos bajo votación popular para poder ser juramentados.