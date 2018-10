GOBIERNO, SINDICATOS Y EMPRESA PRIVADA NEGOCIAN EL SALARIO MÍNIMO

Este jueves, iniciaron las negociaciones por el salario mínimo entre elEn 2016, el salario mínimo incrementó, de forma general, un 9 %. Para calcular el salario mínimo se consideran el crecimiento económico y la inflación. "Primero, vamos a ver los números del Banco Central. Cuáles son, cuál es la inflación, cuál es el crecimiento. Lo que nos dé, sea nueve, sea diez, sea doce, eso no es negociable, todo para arriba, nada para abajo. Eso no se negocia. Ya la ley me lo da (...) No podemos seguir recibiendo parejos los salarios porque hay sectores que tienen salarios de miseria, como hemos venido remarcando, que es el sector campo", manifestó Luis Barbosa, dirigente de la. Lea también: ASAMBLEA APRUEBA INICIATIVA DE POLÍTICA AMBIENTAL Por su parte, el representante del Consejo Nicaragüense de la, Zacarías Mondragón, expresó que ellos respetan la Ley del Trabajo. "Tenemos que ser respetuosos de la ley (...) Nosotros hemos sido bastante objetivos e, incluso, hemos cedido, en algunos casos, y hemos tratado de beneficiar al máximo a la masa trabajadora de este país", indicó. De igual forma, el representante legal del Cosep, Freddy Blandón, considera positivo que la mesa tripartita se reúna dos meses antes de que concluya el acuerdo del salario mínimo porque se demuestra la voluntad de los actores de buscar una solución. Las reuniones concluirán el 28 de febrero.