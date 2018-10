REY DE ESPAÑA NO ASISTIRÁ A TOMA DE POSESIÓN DE ORTEGA Y MURILLO

, no asistirá a la toma de posesión del presidente reelecto,La información se dio a conocer en una misiva, a la cual este medio de comunicación tuvo acceso. [perfectpullquote align="left" cite="Policía Nacional establece medidas de seguridad para toma de posesión de Ortega y Murillo" link="http://100noticias.com.ni/dan-a-conocer-medidas-de-seguridad-para-toma-de-posesion-presidencial/" color="red" class="" size="18"] "He recibido con sumo agrado la amable invitación que me habéis enviado para asistir a nuestra toma de posesión como Presidente de la República de Nicaragua (...) al mismo tiempo lamento comunicar que (por) compromisos ya contraídos con anterioridad me impiden viajar a Managua la fecha señalada", reza la misiva. En representación del rey de España, asistiráFelipe VI vino a Managua hace cinco años, para asistir a los actos de investidura del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien fue reelecto en este entonces por segunda vez consecutiva. Fernando García Casas, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, asistirá a la toma de posesión de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.