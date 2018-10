RECOMIENDAN CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN PARQUE ACUÁTICO

None

Lee también: ACELERAN PRODUCCIÓN DE ZAPATOS DE BONO ESCOLAR

Todo un atractivo se volvió para los managuas el, sin embargo un intensoque se usa en este centro es lo que recomienda el experto en epidemiología,. El especialista hace un llamado al) para evitar. “Deben tener control cony conpara esos lugares donde hay circulación de agua. Por lo general esas aguas reciben tratamiento cada cierto tiempo, (hay) evitar el excesivo uso de antisépticos”, recomendó Zepeda. Entre lasque se pueden adquirir si no se mantienen las medidas higiénicas adecuadas están: enfermedades en la piel, inflamación, infecciones microbianas y hongos.preguntó a algunos visitantes delsobre estas medidas sanitarias. “Tienen que haber medidas sanitarias, tienen que ejecutarlas el Ministerio de Salud”, dijo. “Me imagino que toda la sanidad y purificación que pueda llevar el agua, pues hubieron personas que consideraron que era al 100%”, expresó. “Pues que si tienen ganas de ir al baño, pues que avisen con tiempo para sacarlos, para que otros niños no se puedan enfermar, por las bacterias y virus de la orina”, comentóconstató in situ que los administradores delinstruyen a los niños a darse primero una ducha y prohíben el ingreso de comidas y bebidas alcohólicas a la piscina.