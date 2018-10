ENRIQUE SÁENZ: ORTEGA SE ESTÁ QUEDANDO SOLO

2:11 a.m.

El exdiputado del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Enrique Saénz, aseguró que "Ortega perdió a sus amigos o quienes lo defendían o abogaban por él" a nivel internacional y lo está haciendo perder su hegemonía.

Sáenz durante su comparecencia en el programa Jaime Arellano en la Nación, que se emite en 100%Noticias, aseguró que con el cambio de gobernantes en América Latina, el presidente Daniel Ortega solo se quedó con dos aliados en el continente americano.

"Solo dos países no son adversos a Ortega. Ya Correa va de viaje, solo quedan Evo, (Nicolás) Maduro y (Raúl Castro) Cuba, con los pies bastantes inflamados los tres, de tal forma que en América Latina hay una situación adversa y los principales medios de comunicación globales, El País, Washington Post, CNN, New York Time, etc, colocaron en el radar la situación de Nicaragua".

Según Saénz, desde el punto de vista político, en el ámbito internacional esa batalla el presidente Daniel Ortega la está perdiendo.

El exdiputado Enrique Saénz durante comparecencia en el programa Jaime Arellano en La Nación/ Houston Castillo

