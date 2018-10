07, Enero, 2017 07, Enero, 2017 2:20 a.m. 2:20 a.m.

UNA NIÑA SERÁ OBLIGADA A CASARSE CADA SIETE SEGUNDOS EN 2017

None

*Foto referencial Un escalofriante estudio realizado por la ONG, Save the Children reveló que durante el año 2017 cada siete segundos se obligará a contraer matrimonio a una niña menor de 15 años. De acuerdo a Save the Children, niñas de no más de 10 años son obligadas a casarse con hombres mucho mayores en países como Afganistán, Yemen, la India o Somalia, entre otros. Según el informe los principales causantes de cercenar las posibilidades de desarrollo de las menores son las guerras, la pobreza y las crisis humanitarias son los principales factores que cercenan las posibilidades de desarrollo de las menores. "De hecho, muchas familias de refugiados ven en el matrimonio una salida a la pobreza y una forma de proteger a sus hijas de la explotación sexual", indica la ONG. "El matrimonio infantil inicia un círculo vicioso que niega a las pequeñas derechos básicos como el aprendizaje, el libre desarrollo y ser niñas", afirma Helle Thorning-Schmidt, ex primera ministra de Dinamarca y actual presidenta ejecutiva de Save the Children. "Las menores que se casan demasiado temprano abandonan el colegio y son más propicias a sufrir violencia doméstica, abusos y violaciones".