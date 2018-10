DECISIÓN DE FORD AFECTARÍA EXPORTACIÓN DE ARNESES EN NICARAGUA

Lee también: EMPRESARIOS NICAS ALARMADOS POR SUSPENSIÓN DE INVERSIONES DE FORD EN MÉXICO

La reciente decisión de la compañía automotriz Ford de cancelar la construcción de una planta en México ─valorada en 1600 millones de dólares─ afectaría las exportaciones de arneses de las empresas nacionales. “Si las empresas de arneses de Nicaragua han hecho inversiones para suplir a las empresas de México, tendrán un impacto negativo para ellas y para los nicaragüenses, ya que se podrían ver obligados a reducir empleos o cerrar plazas”, manifestó el exsecretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Zonas Francas (CNZF), Gilberto Wong, entrevistado por El Nuevo Diario. De igual forma, Wong explicó que Donald Trump se opone a los tratados de libre comercio porque “muchos trabajos se van para México”.De acuerdo con último informe ejecutivo del Comercio Exterior de Nicaragua, publicado por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, de enero a octubre de 2016, con las exportaciones de arneses se recaudaron 562.1 millones de dólares, 19 % más que en 2015. Asimismo, el documento del Mific indica que “el 83.7% de las exportaciones de arneses tuvieron como destino el mercado mexicano”. Por su parte, el presidente de la Federación Cámara Nicaragüense de Zonas Francas Privadas (Fcnzfp), Mario Zeleya, citado por el diario nacional, considera que la decisión de Ford no impactará a Nicaragua, ya que las plantas mexicanas seguirán trabajando. “Recordemos que Ford ya tenía varias plantas en México, el mercado de autos mexicanos es muy grande, y el hecho de no abrir una planta nueva no significa que las plantas actuales no puedan seguir creciendo”, expresó Zelaya.