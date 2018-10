ADMITEN ACUSACIÓN DE ROSENDO ÁLVAREZ CONTRA EVANGÉLICOS

4:11 a.m.

None

La mañana de este miércoles, el juez Donald Alfaro admitió la acusación que interpuso en los Juzgados de Managua el excampeón mundial de boxeo, Rosendo Álvarez contra Juan Carlos González, director del Colegio Filadelfia y su yerno Dennis Baltodano Velasquez, acusado por injurias y calumnias. [perfectpullquote align="left" cite="Rosendo Álvarez interpone formal denuncia contra evangélicos" link="http://100noticias.com.ni/rosendo-alvarez-interpone-formal-denuncia-contra-evangelicos/" color="red" class="" size="18"]

Álvarez ratificó a este medio estar seguro del procedimiento legal que está haciendo contra los evangélicos, y acusó al pastor Rafael Arista de ser un mentiroso.

"Las personas que estamos acusando por injurias ha sido correcto. Me han injuriado, me levantaron cosas falsas, hicieron muchas cosas contra mi persona, por eso tomamos esas acciones" dijo Álvarez.

Pruebas

El pugilista indicó que tiene videos y capturas donde supuestamente Dennis Baltodano, lo difamó en la página de Facebook de 100%Noticias.

"Tenemos el video donde González dice que yo nunca pagué una mensualidad de mis hijos, su yerno me difamó en la página de 100%noticias. Decía que pedía licor para consumir cañita y licores, eso me ha hecho daño", indicó. Al respecto al representante de Álvarez, el abogado Carlos Chavarría aseguró contar con pruebas medulares donde supuestamente denigraban al pugilista. Según el abogado, el juez podría sancionar a los acusados entre 60 a 100 días de multas; no obstante aseguró que este delito fue a través de medios de comunicación se puede agravar y duplicar las días multas.