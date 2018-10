13, Enero, 2017 13, Enero, 2017 3:29 a.m. 3:29 a.m.

CEPAL: 50% DE LAS MUJERES AÚN NO TIENE INDEPENDENCIA ECONÓMICA

La directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en una entrevista para el programa “Horizontes Cepal”, informó que una de cada tres mujeres, en edad de trabajar, en América Latina y el Caribe, no tiene ingresos propios, y el 55% de ellas no tiene ingresos generados por su trabajo o bienes o percibe montos inferiores al salario mínimo mensual de su respectivo país. De acuerdo a los datos publicados en El Nuevo Diario, en el documento “Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible”, también se indica que solo uno de cada diez hombres en la región no tiene ingresos propios. La Cepal señala que “en países como Honduras, Nicaragua y Guatemala, más del 55% de las mujeres empleadas en el servicio doméstico viven en hogares cuyos ingresos están por debajo de la línea de la pobreza”.