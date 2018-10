CUBANOS VARADOS PODRÍAN ASILARSE EN CENTROAMÉRICA

El experto en Derecho Internacional, Mauricio Herdocia llamó a los países centroamericanos a reunirse para analizar el impacto en la región de ante la eliminación de la política "pies secos, pies mojados", implementada por el presidente Barack Obama, que beneficiaba con residencia inmediata a todo cubano que tocara suelo americano. [perfectpullquote align="left" cite="Obama elimina residencia automático para cubanos " link="http://100noticias.com.ni/obama-elimina-residencia-automatica-para-cubanos/" color="red" class="" size="18"]

Para Herdocia, los mexicanos que quedaron varados en Centroamérica, continuarán su migración por dos vías.

Para los que están aquí, podrán optar por el regreso voluntario, entonces el gobierno de Nicaragua va a tener que tomar otras acciones de protección bajo el derecho humanitario, y bajo el derecho de asilo".

Por su parte el excanciller Francisco Aguirre Sacasa no descarta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pueda dar un giro al decreto de Obama.

"Estoy seguro que si los políticos cubanos-americano, como Marcos Rubio, que es Senador cubano- americano, le piden a Trump que se le siga dando esa válvula de escape a los cubanos, no me extrañaría que Trump lo revierta. Esto no es ley, no es algo que fue plasmado por el Congreso, es un prerrogativa, es un decreto presidencial", aseguró. La Administración del presidente saliente de, se encuentra “cancelando” la política de entrega de residencia a los cubanos que ingresaron a aquel país sin visa.