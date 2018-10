17, Enero, 2017 17, Enero, 2017 7:10 a.m. 7:10 a.m.

ARNULFO OBANDO NOMBRADO ENTRENADOR DEL AÑO POR THE RING

Arnulfo Obando, quien fuera entrenador del tetracampeón mundial Román "Chocolatito" González, fue nombrado este martes Entrenador del Año 2016 por The Ring, revista especializada en boxeo de origen estadounidense. The Ring nombró por primera vez en la historia del boxeo a un nicaragüense. Obando, murió el 10 de noviembre pasado, a los 53 años, a causa de un derrame cerebral. Arnulfo fue exaltado por The Ring por encima de otros entrenadores de calidad mundial, como los mexicanos Abel Sánchez, quien dirige los pasos de Gennady Golovkin; y Eddy Reynoso, conocido por guiar a Saúl "Canelo" Álvarez; el estadounidense Virgil Hunter, preparador de Andrew Ward; y Shane McGuigan, un joven entrenador de rápido crecimiento. En el año 2015, la revista ya había nominado a Obando para el mismo premio, pero en esa ocasión no alcanzó la distinción, ahora The Ring lo reconoce a dos meses de su muerte. "Era un entrenador brillante, y en Román González, Arnulfo Obando entrenó el mejor libra por libra en el planeta. "Chocolatito" defendió anillo y WBC títulos de peso mosca contra McWilliams Arroyo antes de subir al peso gallo junior para capturar el título del CMB contra Carlos Cuadras. Trágicamente, Obando murió en noviembre a los 53 años después de sufrir un accidente cerebro vascular", publicó la revista. Arnulfo comenzó a ser conocido desde 2009, cuando se unió a trabajar con "Chocolatito", llegando a dirigirlo en 22 combates, de ellos 19 ganados por la vía del nocaut. Además, participó en la conquista de tres de las cuatro coronas de Román.