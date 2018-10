17, Enero, 2017 17, Enero, 2017 9:50 a.m. 9:50 a.m.

CST SE QUEJA DE ACTUACIÓN DE MITRAB

La Central Sandinista de Trabajadores (CST) se quejó de la actuación del Ministerio del Trabajo (Mitrab). Según Roberto González, este ministerio no les ha entregado las certificaciones a varios sindicatos. González, quien es el secretario General de la CST, denunció el despido de 50 trabajadores entre ellos 15 dirigentes sindicales de empresas como mataderos, Minería, Enacal y Alcaldías del país. “Para nosotros no es comprensible, y no hay ninguna razón porque no la dan. El hecho que tengamos engavetadas certificaciones de 1 año, de 3 meses, de 6… Y que nos dicen estos funcionarios sindicales cuando recurrimos a ellos? Que no nos pueden entregar las certificaciones porque eso es orden de la ministra del trabajo. La semana pasada buscamos a nuestra ministra del trabajo aprovechando las negociaciones del salario mínimo y le expresamos esta preocupación y se comprometió a revisar esta situación y nos dio la esperanza de que estas cosas se podían resolver, pero cuál es nuestra sorpresa, que hace un par de días volvimos a consultar a estos funcionarios y la respuesta que nos dieron fue que no nos estaban entregando nada y que era por orden de la ministra. Usan el nombre de la ministra o qué cosa pues?”, dijo González. El secretario General de la CST hizo un llamado a la ministra del trabajo, Alba Luz Torres, a que entregue las certificaciones a los trabajadores.