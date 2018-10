DIPUTADOS DEL PLC CUENTAN LO QUE HARÁN CON SU SALARIO

Los nuevos diputados ante la Asamblea Nacional se sacaron el premio mayor al quedar electos como legisladores por los próximos 5 años, ya que estos devengarán un salario mensual de 3 mil dólares. Los diputados Walter Espinoza y Rosa Argentina Navarro, quienes antes se desempeñaban como concejales del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) ante la Alcaldía de Managua ganando 12 mil 400 córdobas mensuales, afirmaron que ocuparán parte de su salario para apoyar a los más necesitados. Walter Espinoza manifestó que lo primero que hará con su nuevo salario es cambiar su viejo carrito por un vehículo todo terreno.“Simplemente va a ser una necesidad de tener un vehículo más adecuado para poder trabajar más duro y lograr entrar hasta los últimos rincones de cada comunidad”, dijo Espinoza. La diputada Rosa Argentina Navarro, aseguró que 5% de su salario será para su partido y una buena parte para apoyo a sus electores. “Cuánto me queda a mí, no pudiera decirle. Primero las necesidades de la gente, las necesidades de la población, primero la necesidad del partido”, expresó Navarro. Por su parte Máximo Rodríguez manifestó que no necesita el salario como diputado pero que tampoco lo va a botar. “Sería mentiroso en decir: `No, los voy a botar´. Yo siempre he compartido, con mucha gente”, refirió Rodríguez. Los diputados ganan 3 mil dólares mensuales y reciben un bono de 200 galones de combustibles al mes.