PRESUNTO FEMICIDA DICE QUE CRIMEN FUE ACCIDENTAL

Douglas Antonio Zamora Valle, principal sospechoso del femicidio en perjuicio de Yesenia Suyén Montenegro Morán, que fue detenido la noche de ayer en su casa de habitación, aseguró a medios locales que el crimen fue accidental.

Te puede interesar: Detienen a principal sospechoso de femicidio en Matagalpa

"Me he arrepentido, hoy no entiendo todavía, yo no soy ese tipo de hombre", confesó Zamora ante una audiencia preliminar, dejando perplejo a los asistentes.El acusado aseguró que nunca discutió con la hoy occisa, desmintiendo las acusaciones en donde lo señalan de haber amenazado en múltiples ocasiones a Montenegro. "Nunca discutí con ella, fue un accidente, se me iba saliendo (el arma) de la parte de adelante, y cuando yo me la saco y la voy a meter a la funda el arma se me dispara", afirmó el acusado. Montenegro Morán residía en el barrio Sol de Libertad, en el valle de Chagüitillo, cinco kilómetros al suroeste de Matagalpa. La joven Yesenia Montenegro, de 24 años, fue asesinada la madrugada del domingo 8 de enero, en la tienda de una gasolinera en Matagalpa. Douglas Zamora, el supuesto femicida, y con quien tenía una relación de cuatro años con Montenegro, con quien había procreado un hijo.