MATAGALPINA ES ASESINADA Y CÁMARAS DE SEGURIDAD CAPTURAN EL MOMENTO

Las cámaras de seguridad de la gasolinera Las Marías, en Matagalpa grabaron el momento en que Douglas Antonio Zamora Valle, de 30 años, se sacó un arma y le disparó en la cabeza a su pareja sentimental Yesenia Suyen Montenegro Morán, de 24 años. [perfectpullquote align="left" cite="Presunto femicida dice que crimen fue accidental" link="http://100noticias.com.ni/presunto-femicida-dice-que-crimen-fue-accidental/" color="red" class="" size="18"]

El hecho ocurrió el pasado 8 de enero y en el video claramente se ve que Douglas se “camiseó”, sacó su arma y la detonó. Después la vuelve a guardar y se va junto a un acompañante.Testigos aseguraron a medios locales que la pareja entró al establecimiento agarrados de la mano y luego escucharon que Douglas gritó: “Ya me di cuenta que me la andas pegando” y se escuchó el mortal disparo.Las nuevas pruebas servirán a las autoridades para desmentir la versión del asesino quien al ser capturado aseguró que la muerte de Yesenia fue accidental, pues supuestamente no sabía que el arma andaba cargada y sin el seguro puesto.