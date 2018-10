18, Enero, 2017 18, Enero, 2017 8:20 a.m. 8:20 a.m.

VIENTOS Y APAGONES CAUSAN PÉRDIDAS ECONÓMICAS

El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) reportó pérdidas económicas por los vientos y apagones que se han registrado en el país. El presidente de la gremial empresarial José Adán Aguerri, aseguró que trabajan para garantizar el abastecimiento de energía en el caso que se presenten más interrupciones en el interconectado regional. “Si hay presupuesto afectaciones, cuando vos tenés un apagón como el que tuvimos la semana pasada de varias horas… Se han tomado las acciones completas. No tenés cómo asegurar en un 100% que no vuelva a suceder un apagón, pero sí se tomaron acciones que van a asegurar de que en caso de apagones, el sistema se reconecte a la mayor brevedad posible”, expresó Aguerri. “Las fallas grandes de los apagones es un tema del interconectado centroamericano que ya ha sido abordado por las autoridades correspondientes del Ministerio de Energía y de ENATREL. En lo que se refiere a distribución sí, hemos tenido algunos problemas sobre todo en el departamento de Rivas, hemos tenido afectaciones por los vientos, por ramas que han caído en las redes, pero no ha sido algo que nos ha salido de las manos, está controlado”, Indicó Jorge Katín, de relaciones públicas de ENEL.