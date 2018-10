19, Enero, 2017 19, Enero, 2017 9:17 a.m. 9:17 a.m.

FRACASA MERCADITO HUGO CHÁVEZ

Totalmente desolado luce el mercadito Hugo Chávez, ubicado contiguo al mercado Mayoreo, un proyecto que fue impulsado por COMMEMA para darles un espacio a los vendedores ambulantes. De 128 tramos que se construyeron hace un par de años, sólo 12 comerciantes se quedaron en el lugar, pagando 250 córdobas mensuales. Los vendedores aseguran que abandonaron el mercadito porque no obtuvieron ganancias, pues el centro de compras está ubicado en un lugar donde hay poca afluencia de compradores. “Allí (el mercado) lo que nos generó fue pérdidas, porque no trafica mucha gente en ese sector”, dijo un comerciantes de frutas. “Allá no se vendía nada, no llegaba la gente a comprar, se perdía el producto que uno traía a vender”, expresó otra vendedora. Los comerciantes que se quedaron en el mercadito, hicieron un llamado a los que se fueron para que juntos hagan un esfuerzo para promocionar y darle vida al lugar. “Tenemos que estar todos aquí para sacar el mercadito adelante, si estamos unos 4 no hacemos nada, la unión hace la fuerza”, comentó una de los comerciantes del mercadito. La obra tuvo un costo de 1.4 millones de córdobas y fue construida con fondos de la Alcaldía de Managua.