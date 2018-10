OPOSITORES: "INFORME DE OEA NO RESPONDE A INTERESES DE NICARAGÜENSES"

Varios dirigentes opositores reaccionaron esta tarde al comunicado que emitió el Gobierno de Nicaragua en conjunto con la Organización de Estados Americanos (OEA) en donde se ven pocos cambios en el proceso democrático del país.[perfectpullquote align="left" cite="OEA y Gobierno emiten comunicado en conjunto" link="http://100noticias.com.ni/nicaragua-y-oea-emiten-comunicado-en-conjunto/" color="red" class="" size="18"]

La presidenta del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Ana Margarita Vigil, escribió en su cuenta de Facebook que "lo acordado entre ambos (OEA y Gobierno), es una acción absolutamente mínima, que no responde al interés y a las aspiraciones de la mayoría de los nicaragüenses de lograr elecciones limpias y transparentes, con plenos derechos y garantías".

