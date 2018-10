INFORME DE LA OEA DIVIDE AL PLC

10:04 a.m.

Mientras que la presidenta del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), María Haydee Osuna calificó de positivo el informe presentado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de Nicaragua, el ex candidato presidencial y diputado de este partido en la Asamblea Nacional, Maximino Rodríguez consideró de “complaciente” dicho informe.Para Osuna, resulta positivo el informe de la OEA que establece un periodo de 3 años para la recomposición del sistema político y electoral. “Si bien es cierto, el 28 de febrero van a firmar un memorando de entendimiento, esperamos que en ese memorando de entendimiento, no pongamos acompañamiento… Estaban dando un tiempo de 3 años, yo creo que durante estos 3 años se tienen que dar los cambios, y los cambios no pueden darse de la noche a la mañana, los cambios deben darse paulatinamente”, expresó Osuna.No obstante, Maximino Rodríguez, difiere de la presidenta del PLC. “Les va a salir una hernia a los señores de la OEA trabajando 3 años. Definitivamente este país, el sistema democrático está en agonía y eso sólo lo podemos resolver los nicaragüenses, esos ciudadanos de la OEA lo que les interesa es más recibir su mega salario, y yo creo que los días están contados para la OEA”, dijo Rodríguez. Las diferencias entre Maximino Rodríguez y el PLC, se acentuaron más cuando en su lugar, la cúpula del partido, designó a María Haydee Osuna como directiva de la Asamblea Nacional y a Miguel Rosales como jefe de bancada, relegando a Rodríguez a la presidencia de una comisión.