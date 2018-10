PRESTIGIOSO MEDIO DIGITAL DIVULGA MALTRATO A ANIMALES EN NICARAGUA

7:18 a.m.

El prestigioso medio digital español, pionero y marcador de tendencias PlayGround, divulgó el "asesinato" a la zarigüeya que se dio en un estadio de Rivas.

PlayGround subió el video en su cuenta de Facebook hace dos horas, y ya tiene más de 1.5 millones de reproducciones.

Tal y como este medio denunció 100%Noticias en esa ocasión, el video hace referencia al maltrato contra el "zorro cola pelada", que fue agredido hasta morir.

La imagen que fue capturada por el fotógrafo Jairo Cajina evidencia el abuso por parte de fanáticos que asistieron al partido. Según la denuncia, el zorro fue lastimado en el cuarto partido de la serie final entre Rivas y Chinandega.

La ley No. 747, aprobada el 11 de Mayo del año 2011, establece que los nicaragüenses, estamos obligados a velar por la protección y el bienestar de los animales domésticos y silvestres que cohabitan con los seres humanos, a fin de evitar su extinción, maltrato u otras formas de discriminación o sufrimientos innecesarios durante su reproducción, desarrollo y existencia; no obstante las autoridad aún no ejercen mano dura contra los violadores de esta ley.