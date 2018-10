25, Enero, 2017 25, Enero, 2017 9:56 a.m. 9:56 a.m.

AGUERRI DESCONOCE SOBRE CAMBIO EN EMBAJADA NICA EN EE.UU

José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), desconoció los cambios en la embajada de Nicaragua en Washington. El día de ayer martes, el asesor para asuntos económicos de la Presidencia, Bayardo Arce, informó que el gobierno prepara un cambio en su embajada en Estados Unidos, una vez que se asiente la administración de Donald Trump. “No tengo la información de don Bayardo Arce, no conocemos de cambios en la embajada de Washington, eso no es un tema que nosotros tenemos en la mesa de discusión con el gobierno”, dijo el presidente del Cosep. Pero según Aguerri, Arturo Cruz, ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos, no estaría interesado en el puesto diplomático. “Nosotros tenemos la oportunidad de tener comunicaciones permanentes con Arturo Cruz, y por lo menos hasta el día de hoy esa no es una posibilidad que esté en la discusión en algunas de las conversaciones que Arturo tiene dentro de sus planes inmediatos”, aseguró Aguirre.