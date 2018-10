25, Enero, 2017 25, Enero, 2017 10:43 a.m. 10:43 a.m.

BROOKLYN RIVERA SE SIENTE EXCLUIDO

El diputado de Yatama, Brooklyn Rivera dijo sentirse excluido dentro de la Comisión de Asuntos Étnicos de la Asamblea Nacional, pues sus compañeros no atienden el llamado de los pueblos indígenas que están siendo invadidos por colonos en la Región Autónoma del Atlántico Sur. “Lo que pasa es que los planteamientos que uno hace de fondo los ignoran, simplemente lo desestiman y no se incluyen, no porque no estén de acuerdo, simplemente porque tienen orientaciones de tomar en cuenta todo los planteamientos que uno haga”, dijo Rivera. “Estamos iniciando un periodo legislativo, estamos haciendo el plan de trabajo, el plan operativo del 2017, por lo tanto no podemos decir ni esto, ni lo otro, simplemente estamos trabajando, estamos conociendo lo que compete a esta comisión”, expresó Evelin Aburto, Vice presidenta de la Comisión Étnica en la Asamblea Nacional.