25, Enero, 2017 25, Enero, 2017 11:44 a.m. 11:44 a.m.

PARA LOS NICAS NO EXISTE OPOSICIÓN

La última encuesta de M&R consultores realizada entre el 15 y el 30 de diciembre señaló que para el 44.9% de la población no existe oposición al Gobierno y un 61.1% calificó de pésimo el trabajo de los partidos de oposición. No obstante quienes creen en la oposición esperan la unidad de los mismos. La encuesta refleja que el 26.8% de los Nicaragüenses creen que la oposición están en todos aquellos partidos y movimientos políticos que no están con el gobierno, un 5.5% manifiesta que la verdadera oposición está compuesta por el denominado grupo Ciudadanos por la Libertad. No obstante el 44.9% señala que en el país no existe la oposición. “Claro que hay oposición, por supuesto que hay. Una oposición para que puede tener el respaldo del pueblo tiene que contrastar propuestas”, expresó Alfredo Cesar, Presidente del Partido Conservador. “Bueno, yo soy un diputado por un partido de oposición, por lo tanto sí me considero opositor”, indicó Byron Jerez, Diputado Independiente. “El PLC no es oposición, ni el PLC, ni el APRE, ni el ALN, ni los Conservadores, no son oposición”, dijo Adán Bermúdez, de Ciudadanos por la Libertad. El 72.6% de las personas que creen en la oposición consideran que estos deben trabajar en su reorganización de cara a la unidad, sin embargo los partidos y agrupaciones de oposición prefieren seguir separados. “Organizada está la oposición, yo no considero que debe ser indispensable un bloque total de unidad para enfrentarse al gobierno”, señaló Alfredo Cesar. “Nosotros estamos trabajando para construir un partido, para tener un vehículo listo”, declaró Adán Bermúdez. Y es que el 61.1% de los encuestados calificó de pésimo el trabajo de los partidos y movimientos de oposición, lo que deja en palco al actual Gobierno.