LOS 5 INSULTOS DE TRUMP A LOS MEXICANOS

Los ataques y los insultos han sido el sello de la campaña de Donald Trump y México ha sido uno de sus blancos predilectos.

De acuerdo con El País el candidato republicano llamó a los mexicanos “violadores” y “criminales” apenas anunció su postulación, hizo del “muro” que supuestamente va a pagar el país vecino uno de sus estandartes electorales.

Mexico's biggest drug lord escapes from jail. Unbelievable corruption and USA is paying the price. I told you so!