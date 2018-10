LOS NUEVOS DESAFÍOS DEL PRESIDENTE DE AMCHAM

La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), eligió a su nueva junta directiva el pasado jueves, quedando Álvaro Rodríguez Zapata como el nuevo presidente de la cámara, cargo que ocupaba hasta este miércoles Roberto Sansón. La elección fue a través de una asamblea general de socios.

100%Noticias conversó con Rodríguez sobre la expectativa que esta cámara tiene con respecto a las decisiones del Ejecutivo. El presidente de AmCham manifestó su preocupación por la ley Nica Act, y dijo que continuará con el legado que dejó Sansón.

P: ¿Cuáles son los desafíos como presidente de Amcham?

R: Los retos son básicamente mantener la imagen que ha tenido AmCham en el país. AmCham es una cámara que representa una cantidad de empresas importantes dentro de la economía nacional; hemos venido trabajando en los últimos años en algunos aspectos importantes tanto en la relación de comercio, con Estados Unidos, como en algunos otros temas que también han sido de incidencia en las cámaras, Sansón ha hecho un buen período, un buen legado, y parte de lo que nos toca es continuar conservando y mejorando ese legado.

Roberto Sansón fue el presidente de Amcham | Foto: Houston Castillo

P: ¿A qué se le va a dar seguimiento?

R: Tenemos ahorita varias cosas como el Nica Act que es una de las cosas que nos preocupan, porque puede en alguna medida causar algún perjuicio al pueblo de Nicaragua, yo siento que es una medida no propiamente para el gobierno de Nicaragua, es una afectación general para el pueblo, quizás eso sea en este momento la cosa que más nos preocupa. El embajador Arturo Cruz dijo hace algunos días, no sé si fue en esta semana o la pasada, que la Nica Act venía ahorita en el primer trimestre en este año, como cámara nos preocupa y estamos a la expectativa.

P: ¿Ustedes están considerando intensificar en cabildeo en Washington o enviar una comitiva para frenar el Nica Act?

R: Nosotros como cámara lo que podemos hacer es hablar con las cámaras de comercio de los EEUU, para ver en que ellos nos pueden apoyar; realmente la función del cabildeo es una función únicamente del gobierno, del ejecutivo, obviamente nosotros como cámara estaríamos dispuestos si el gobierno nos solicita apoyo hacerlo, para evitar que esto se diera.

P: Se ha hablado por parte de Arce de cambios en la embajada de Washington. ¿Qué conoce usted al respecto?

R: No sé, no tengo detalles, lo único que escuché del Comandante Arce hablar es de que iban haber cambios, que lo leyera en La Gaceta, que ya hubieron cambios en la embajada de Canadá ya el embajador Campbell no es el concurrente de Canadá, y dijo "me imagino que los cambios van a venir".

P: ¿Va a entablar diálogo con el ejecutivo?

R: Claro, esa es la idea con el Ejecutivo, hablar con ellos; siempre ha sido una práctica de toda la junta directiva nueva que asumen, es siempre pedir una reunión con el ejecutivo, con el presidente, y diferentes poderes de Estado, para conversar con ellos y ver si hay puntos o diferencias para ver si podemos llegar a puntos de coincidencias.

P: El Presidente contrató una firma de Cabildeo en Washington ¿tiene conocimiento al respecto?

R: No, no conocemos nada al respecto.

P: El tema de Trump, a propósito que esta semana se dio acciones concretas con México ¿esto ha impactado en el campo comercial? También se está hablando de un impuesto a México ¿qué observaciones ve en eso?

R: Toda afectación al comercio no lo vemos positivo, siempre hay una consecuencia, creo que es un golpe muy duro para el gobierno de México sin embargo cada país puede hacer lo que guste, si ellos quieren hacer eso tienen todo el derecho. Yo considero que los gobiernos, tanto México y EEUU se necesitan.