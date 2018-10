GOBIERNO NO PERMITIRÁ EL INGRESO DE UBER A NICARAGUA

5:54 a.m.

Ariel Bucardo,pdte de Conacoop garantiza a taxistas que gobierno no autorizara ingreso de Uber @CANAL15NIC pic.twitter.com/KvYMNpCmAc — JacksonOrozcoCanal15 (@JacksonCanal15) 30 de enero de 2017

Solo ha estado viendo la posibilidad de instalarse en el país, pero los taxistas nacionales ven a la empresa Uber como una amenaza que les asecha. Según el; el gobierno no dejará entrar a la transnacional de trasporte. Ariel Bucardo garantizó a las federaciones de taxistas que el gobierno no aprobaría ingreso deal país. “A pesar que no se le ha hecho una petición formal al gobierno, ni a ninguna de la instituciones, de instalarse en el país; pero sí hay una posición del gobierno de respaldar al movimiento cooperativo, que es un sector importante de la economía, un sector importante de la sociedad”, afirma.Asegurando que aunque si Uber, la empresa de trasporte más grande del mundo, solicita su ingreso formal al país, el gobierno se decantaría por beneficiar a los taxistas tradicionales. Puesto que Bucardo asegura que el sector taxi ve a Uber como amenaza.