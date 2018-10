30, Enero, 2017 30, Enero, 2017 7:29 a.m. 7:29 a.m.

FUERZA NAVAL ADVIERTE DE FUERTE OLEAJE EN MAR ATLÁNTICO

La Fuerza Naval del Ejército advirtió a los dueños de embarcaciones pesqueras, transportes marítimos y otras personas que realicen distintas actividades en el mar Atlántico nicaragüense sobre fuertes vientos que provocarán grandes olas, debido a la entrada de un frente frío. Mediante un comunicado la institución asegura que habrá ráfagas de vientos de 15 a 20 nudos, y olas de 1.80 a 2.43 metros. Esta es la nota informativa de la Fuerza Naval: Nota Informativa No. 03/2017 A: Dueños de embarcaciones pesqueras, transportes marítimos y otras personas que realicen distintas actividades en el mar. Previsto el paso de Frente Frío con Fuertes Vientos el cual afectará espacio marítimo nicaragüense desde la tarde del día lunes 30/01/17 y previsto a debilitarse hasta el día miércoles 01/02/17, con olas de 6 a 8 pies (1.80 a 2.43 metros) con ráfagas de vientos de 15 a 20 nudos, información que se maneja a nivel regional en nuestros sistemas de monitoreo. Hacemos la recomendación a los propietarios de embarcaciones pesqueras, transportistas no hacerse a la mar y tomar las medidas de seguridad necesarias para resguardar la vida y proteger las embarcaciones. Este aviso se hace extensivo para las embarcaciones que realizan faenas en cayos miskitos. Por lo antes mencionado las capitanías de El Bluff, Corn Island, Puerto Cabezas, puestos de control de embarcaciones y puestos de tropas navales subordinados a partir del día 29/01/17 no expedirán zarpes a las embarcaciones menores. Se recomienda a las embarcaciones que ya se encuentran en labores de pesca tomar todas las medidas de seguridad necesarias y de ser necesario buscar refugio seguro, esto con el fin de evitar hechos que lamentar. Nota: Se continuará el monitoreo de la situación hidrometeorológica y se informará la reanudación de emisión de zarpes, recomendamos a la población dar seguimiento a través de sus medios.