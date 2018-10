01, Febrero, 2017 01, Febrero, 2017 12:17 p.m. 12:17 p.m.

PLC BUSCA UNIDAD MONOLÍTICA DE LA OPOSICIÓN

La Bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) está buscando con los diputados de Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Partido Liberal Independiente (PLI) y los independientes una unidad monolítica de la oposición. Una unidad que podría pasar por la conformación de una sola bancada o el consenso en la aprobación de las leyes. Miguel Rosales jefe de la bancada del PLC, tiene el reto de unir voluntades y unificar a la oposición en un sólo bloque en la Asamblea Nacional. “Lo podríamos conversar, revisar lo que se permite hacer legalmente, pero lo importante es que independientemente que se cree una sóla bancada o no, trabajemos de hecho como una sóla unidad monolítica acá en el hemiciclo”, dijo Rosales. Mario Asensio, representante legal del PLI, dijo que está abierto a escuchar la propuesta de sus correligionarios liberales. “Desde luego que como oposición siempre estamos buscando la unidad para hacer frente a los debates o compromisos que tenemos de frente”, aseguró Asensio. Los diputados independientes Alfredo Cesar y Byron Jerez, aseguraron que no han recibido invitación a conformar bancada. “Tengo excelentes relaciones y si hay alguna bancada que desee invitar, pues aquí estamos esperando la invitación”, indicó Cesar. “Creo que es muy temprano todavía, tendría que ver cuáles son las proposiciones de ellos para tomar una decisión, pero por el momento me siento cómodo”, comentó Jerez. La oposición cuenta con un total de 20 diputados.