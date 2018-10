GOBIERNO LAMENTA MUERTE DE ESPOSA DE LULA DA SILVA

8:15 a.m.

El gobierno de Nicaragua, lamentó la muerte de Marisa Leticia Rocco, esposa del ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Rocco, de 66 años, sufrió un derrame cerebral el 24 de enero y, luego de estar internada por varios días, los galenos le diagnosticaron muerte cerebral, muriendo este jueves.“Tenemos la triste noticia del fallecimiento de la querida compañera Marisa, doña Marisa, así se le conoce en Brasil, esposa del querido compañero Luiz Inácio Lula da Silva, ex presidente de Brasil y líder del partido de los Trabajadores, nuestro hermano”, expresó la vice presidenta Rosario Murillo. “Se le decretó muerte cerebral, por lo cual la familia, como ha comunicado en un mensaje el Presidente Lula, decidió, dado que era imposible mantenerla con vida, donar sus órganos. Donar sus órganos para aportar a la curación o a la salvación de personas que siempre necesitan de estos trasplantes”, dijo Murillo. En una carta enviada al ex mandatario, la pareja presidencial dio el pésame.