"EL MATADOR" MAYORGA REACCIONA A CRÍTICAS POR POLÉMICO VIDEO

Ricardo "El Matador" Mayorga quien apareció nuevamente generando polémica en las redes sociales por un video donde aparece de réferi en un pelea callejera reaccionó finalmente al respecto.

"Hace como 5 o 6 meses atrás yo comencé a montar peleas callejeras, al ganador yo le daba 10 libras de arroz, 10 lb de frijoles, 10 lb de azucar y un bidón de aceite" narró Mayorga.

El Matador quien mostró su nueva faceta como promotor de peleas callejeras explicó el video donde aparece en las redes sociales generando polémica.

"Vinieron dos chavalos ayer y me dicen: Matador vos no tenés unos guantes ahí que me quiero *golpear* con unos majes, me ando unas ganas de *boxear* con este maje, y le digo yo -hombre fíjate que no los tengo, lo anda mi entrenador porque como ahora estoy entrenando,- ¡a la y ahora cómo hacemos para turquiarnos!"-, le preguntaron los jóvenes de su barrio a Mayorga.

El pugilista narró que finalmente los dos jóvenes se agredieron "entonces como uno es derecho y el otro es zurdo(...) el chavalo le pegó una mandíbula y lo botó", aseguró.

"¡¿Qué de malo tiene?! ese no es ningún delito! uno puede hacer lo que quiere, no le veo ningún delito a eso", finalizó.