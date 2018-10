REALIZAN SIMBÓLICA PROTESTA CONTRA GALERÍAS SANTO DOMINGO Y TIP TOP

11:34 a.m.

Un reducido de jóvenes se apostó esta tarde en el Food Court del centro comercial, Galerías Santo Domingo, en Managua realizando una simbólica protesta por el supuesto clasismo del lugar por expulsar a dos menores de edad por su condición económica.

Según Luis Blandón uno de los jóvenes que protestó en el lugar, aseguró a 100%Noticias que la idea surge con el ánimo de llamar a la consciencia ciudadana.

"Apostemos a vivir en una sociedad más incluyente (...) queríamos ir hacer algún tipo de incidencia en el Food Court de Galerías, tanto en el restaurante como los que cuidan", expresó Blandón.

El joven explicó que decidieron hacer algunos carteles con mensajes y posteriormente se colocaron frente al restaurante Tip Top.

"Los trabajadores del Tip Top nos corrieron del lugar aduciendo que era prohibido y nos comenzaron a tomar fotos pese a que nos fuimos a poner de una manera muy educada, sin ir a violentar la propiedad privada" añadió Blandón.

El joven expresó que no creen en el comunicado que sacó el restaurante "lavándose las manos, diciendo que habían asumido el costo del pago que les hacía falta en la diferencia de la factura cosa que nosotros no creemos, no va a pasar eso y nos terminó de incomodar" finalizó.

Tip Top niega responsabilidad en expulsión de niños

Al respecto la franquicia de restaurantes Tip Top se pronunció esta mañana sobre la polémica asegurando que es política de la empresa atender a todas las personas por igual, “especialmente a los niños que representan el corazón de las familias nicaragüenses”.