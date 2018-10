PRESENTADORA DE TV DENUNCIA SUPUESTA AMENAZAS DE MUERTE

8:41 a.m.

Con unas extrañas capturas de pantalla la modelo de eventos y presentadora de televisión Ana Yanci Ruiz Fuentes denunció ante la Comisaría de la Mujer a su ex pareja por supuesta violencia, acoso y amenazas de muerte en su contra.

La modelo tuvo una relación con José Daniel Álvarez cuando él no era casado, pero según ella Álvarez siguió insistiendo hasta el punto que tuvo que acusarlo con su esposa para que él dejará de acosarla.

asegura la modelo. De acuerdo con su relato el exnovio se enfureció y le dijo que la iba a matar."Me decía: maldita hija de puta, te voy a matar, te voy arrastrar", asegura la presentadora. La modelo expresa que las supuestas amenazas no las quiso tomar en serio, hasta que en una ocasión el exnovio le mandó un mensaje diciéndole que estaba afuera de su casa para matarla.blicación", afirma. Al respecto Lorna Norori, delaseguró que las autoridades deben actuar con celeridad en este caso, pues no es la primera vez que un hombre amenaza a su ex pareja y al final pasó por inadvertido hasta matarlas.", advirtió.