ANIMALES INDEFENSOS ANTE FALTA DE LEYES EN NICARAGUA

6:08 a.m.

El maltrato a los animales sigue siendo un dolor de cabeza para sus defensores en Nicaragua, ante la retardación de justicia por parte del gobierno.

El pasado martes 14 de febrero, un ciudadano denunció en la mañana a dos personas que golpearon a un equino hasta hacerlo sangrar por no poder sostener el peso que llevaba.

Según explicó el denunciante, el hecho ocurrió en el sector del puente Miguel Larreynaga en Managua.

La ley de protección y Bienestar Animal establece infracciones y sanciones, especificando en el artículo 59 —sobre las penas—, explica que “sin perjuicio de las sanciones establecidas en la presente ley, serán aplicables las disposiciones relativas a la protección y bienestar de los animales contenidas en el Código Penal y en las leyes de carácter especial”; no obstante según los defensores de animales, no hay ningún precedente en un caso de maltrato.

6 años han pasado desde que fue aprobada la Ley de Protección y Bienestar Animal, sin embargo aún no ha sido reglamentada ni por el poder ejecutivo ni por la Asamblea Nacional.

Ilse Díaz, de la Organización de Defensores de Animales asegura que hace falta iniciativa de la población para dar continuidad a un proceso legal.

"Aunque la ley no esté reglamentado, si hay pruebas y hay evidencias del maltrato se puede llevar el caso, el detalle es que la gente no quiere denunciar, no quiere ir a la Policía llevar un proceso; es muy difícil", lamentó Díaz.