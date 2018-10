CST RECHAZA CADUCIDAD EN LEY DE TERCERIZACIÓN DEL EMPLEO

8:51 a.m.

None

Roberto González, dirigente de la Central Sandinista de Trabajadores (CST) Nacional, dijo que la caducidad a la ley de tercerización del empleo declarada por la Comisión Laboral de la Asamblea Nacional, es un mal mensaje para los trabajadores sub contratados que quedan en la indefensión ya que da licencia al sector privado para violentar a la clase obrera.

González señaló que presentarán una iniciativa de reforma al Código laboral que tutele el Derecho de los trabajadores.

“Este ha sido un mal mensaje de la Comisión Laboral de la Asamblea Nacional iniciando el año contra los trabajadores, y en particular con los trabajadores sub contratados y tercerizado que son miles de trabajadores que quedan en la indefensión producto de esta decisión… Yo quiero desmentir públicamente los argumentos del presidente de la Comisión Laboral, el diputado Miguel Rosales, dado que, si hubiera suficiente legislación para proteger esos derechos y que lo estableciera la legislación laboral, efectivamente no estaríamos recurriendo a la Asamblea Nacional para pedir una ley específica en la materia; en segundo lugar, la señal y el mensaje que se está dando, es dándole licencia al sector empresarial para seguir violentando los derechos de los trabajadores de este sector”, declaró González.

No obstante el diputado Miguel Rosales recalcó que los que deseen introducir una nueva iniciativa, deben hacerlo bajo la base de un consenso.