EMPRESA SE RETIRA DE NICARAGUA POR ALTOS COSTOS DE ENERGÍA

*Con colaboración de Jerry Lopez/ Tv7 Caribe NORTE

La empresa procesadora de mariscos CARODI SEAFOOD ubicada en Bilwi, Puerto Cabezas anunció que se retirará del país por los altos costos en la tarifa energética.

Según anunció el empresario Rodolfo Julio Rego "el costo de la energía ha sido fundamental para desmoralizar los inversionistas".

CARODI se estableció a inicios de los años 90, empleando a unos 52 trabajadores; no obstante hasta el momento llegó a quedarse únicamente con apenas nueve trabajadores.

ENERGÍA ES PÉSIMA, DICE EMPRESARIO

El empresario quien paga a la entidad estatal Enel más de 200 mil córdobas córdobas mensuales y cerca de 90 mil dólares anualmente reclamó desde 2014 por mal servicio energético en la zona y en ese entonces el INE dio lugar a dicho reclamo emitiendo una resolución a favor de CORODI en la que dice que textualmente Enel debe restablecer la energía pero la empresa desacató.

"Me pongo a pensar por qué si la energía está mala estoy pagando estas tarifas; a través de la historia me han quemado equipos; el reclamo mio hacia ENEL es que me paguen el combustible de las horas que ellos no me han dado energía" reclamó Rego.

El representante mostró la resolución emitida por el INE; sin embargo ha seguido pagando altas tarifas.

"Tengo datos, no me han brindado electricidad, unas 750 horas en el año 2016 entonces porqué me está saliendo en ese año 90, 583 dólares (...) yo gasto en combustible", agregó.

Pese a la inversión en energía del país los costos siguen elevados | Generacion de Energia Electrica Fotovoltaica carretera a Casares Nicaragua