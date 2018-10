SIGUEN APARECIENDO FOCAS EN PUERTO SANDINO

*Colaboración de Juan Carlos Picado La mañana de este miércoles aparecieron focas tomando el sol en la zona deEsta no es la primera vez que focas pueden verse fácilmente en algunas zonas del Pacífico, sin embargo el avistamiento no deja de asombrar a los lugareños Según los pescadores eran alrededor de 10 focas las que subían y bajaban de las boyas, refieren que lo sorprendente para ellos que son expertos en el mar, es ver esta clase de animales en dichas aguas de este puerto. Focas from Houston Castillo on Vimeo . Según la información disponible, los animales están siendo protegidos por instituciones como Inpesca y Marena.