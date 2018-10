HÉCTOR “EL FATHER” ESTÁ EN NICARAGUA

None

Hasta septiembre del año 2008, Héctor “El Father” llenaba estadios, tenía mansiones, carros y dinero, pero todo eso lo dejó atrás para dedicar su vida a la evangelización.

Héctor está en Nicaragua para predicar en los barrios más vulnerables y aseguró que espera llevar un mensaje de salvación de vidas.

El puertorriqueño dejó los lujosos vehículos con los que llegaba a los conciertos y cambio los blin blin por la biblia, ahora recorre Nicaragua en un taxi.

Fue un emblemático exponente del reguetón, sin embargo, asegura que ahora todo lo pasado lo tiene por basura.

“(Tuve) alrededor de 5, 6 casas, pero todo eso a como dijo Pablo, Pablo dijo lo que antes tienes por ganancia, ahora los tengo por basura, todo por ganarme a Cristo y el reino de los cielos. Quiere decir que en la realidad nada de eso me llenó”, expresó el cantante.

Asegura que no creció en un hogar cristiano y que la primera persona que le habló del evangelio fue Daddy Yankee, quien participará en la película autobiográfica de Héctor.

“El fin de esta película es que las almas entiendan, que las personas entiendan que la única solución que les queda es Jesucristo, y la película se trata de la verdad de por qué yo dejé todo por Cristo, cosas que a lo mejor no me he atrevido a hablarlas, pero ahí en esa película las van a ver”, explicó.

“La primera vez que me hablaron del evangelio fue Raymond Ayala “Daddy Yankee”, fue el primero que me habló del evangelio y sembró esa semilla que otros después hicieron que esa semilla siguiera creciendo… A todo que se me para de frente tiene que escuchar que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que separado de él, nada podemos hacer”, aseguró.

Héctor estará predicando en Villa El Carmen, Nandaime y los barrios capitalinos Reparto Schik, Georgino Andrade y El Rodeo.