VICEPRESIDENTE DE EE.UU CONFUNDE BANDERA DE ISRAEL CON LA DE NICARAGUA

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, confundió la bandera de Israel y con la de Nicaragua.

El error lo cometió al colocar en tuits dirigidos a Israel el ícono de la bandera nicaragüense.

"Vean en vivo mis comentarios para la Coalición Judía Republicana. Bajo la presidencia de Donald Trump vamos a estar con Israel", dice un tuit del vicepresidente.

En otro mensaje Pence reitera: "Nuestro apoyo hacia el pueblo judío no termina en nuestra frontera nacional. Bajo la presidencia de Trump el mundo se enterará de que EE.UU. está con Israel".

The @VP account deleted the tweets with the Nicaraguan flag that is not the Israeli flag, but nothing goes away on the internet pic.twitter.com/xszwFHEbAH