CAMPESINA QUE PARTICIPÓ EN RITUAL RELIGIOSO ESTÁ EN COMA

Vilma García Trujillo -la campesina que participó en un ritual religioso- podría encontrarse en estado de coma y con el ochenta por ciento de su cuerpo quemado, informó un diario nacional.

El esposo de Vilma, Reynaldo Peralta Rodríguez catalogó esta práctica como "imperdonable y dolorosa", ya que su esposa no tenía ese mal.

“Mi esposa pasó ocho días encerrada en esa congregación y dice la hermana de Vilma, que estaba ahí, que para quemarla unieron unos tucos de leña y la amarraron cerquita del fuego y luego la empujaron desnuda", declaró Peralta al diario La Prensa.

“En el hospital me dicen que falta poco para que muera, ella ya cayó en coma, además me dijeron que tiene el riñón y el hígado cocido y por eso no va a tener vida, que aunque la operen no va a sobrevivir”, agregó.

100%Noticias intentó conocer sobre la condición de la paciente, quien está internada en el hospital Antonio Lenín Fonseca.

Vilma García Trujillo resultó con quemaduras profundas en su cuerpo, al participar en un ritual con fuego en la remota comunidad El Cortesal, municipio de Rosita, Caribe Norte de Nicaragua el pasado lunes 20 de febrero.