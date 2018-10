CIUDADANOS POR LA LIBERTAD VE POSITIVO MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO

Ciudadanos por la Libertad vio positivo el memorándum de entendimiento entre gobierno y la Organización de Estados Americanos (OEA) por la confianza en la observación electoral.

Ellos ven el proceso electoral con otra cara tras la gestión del Secretario General de la OEA, Luis Almagro. Además estarán analizando su participación de dárseles la personería jurídica en los comicios de noviembre.

“Nosotros creemos por lo que hemos podido analizar que la observación que está plasmada en este acuerdo es correcta… Al estar aquí la OEA, y fue claro en decir que no es acompañamiento, es observación, signifiaca que ellos van a observar el cumplimiento de la Ley electoral”, dijo Kathy Monterrey, presidenta de Ciudadanos por la Libertad.

“Lo que está pasando en este momento, es el resultado de dos fenómenos, primero en toda la protesta que hicimos como coalición y ahora como Ciudadanos por la Libertad; y dos del resultado de la farsa electoral. ¿Las garantías? Nadie tiene garantías de nada. Aquí es un proceso que tenemos que seguir luchando”, dijo Adán Bermúdez, directivo de Ciudadanos por la Libertad.

Sin embargo, el Frente Amplio opositor esperaba más. El ex diputado José Pallais, expresó que esto no es suficiente, porque esto no subsana el problema de democracia en el país y el del sistema electoral.

“Aquí no hay una solución, no se atacan los problemas serios fundamentales, únicamente se habla de acompañamiento, pero el acompañamiento ya se ha dado en otras ocasiones… No vemos a través de este memorándum de entendimiento que se estén corrigiendo todo aquello que debe corregirse, para que el voto no sea robado a los ciudadanos, para que la farsa no exista, no está garantizada la participación pluralista”, aseguró Pallais.