ARCE DESCALIFICA A OBSERVADORES NACIONALES Y UE

El, Bayardo Arce Castaño, arremetió contra los observadores nacionales y la, asegurando que bajo el pretexto de observar lo que realmente hacen es "joder". "Aquí hay gente que no quiere observar, lo que quieren es como dice el buen nica"joder" bajo el nombre de observar; si vas a observar es a observar (..) tenés que ir con la mente abierta para ver lo bueno y lo malo para contribuir a que las cosas mejoren", espetó Arce durante elrealizado esta mañana en un hotel capitalino. Arce aseguró que ha visto una mala actitud en los informes publicados por observadores nacionales e incluso internacionales, y aseguró que la mismase "han descalificado". "Lo he visto en los informes a cada rato, hasta en la misma OEA, la misma OEA se descalificó aquí aquella vez que vino a una observación electoral con 20 grupos; tuvieron problemas en una junta receptora de votos porque no dejaron entrar al grupo por unos serruchos, inmediatamente llamamos, se corrigió pero a la hora del informe no dijeron: nosotros teníamos 20 grupos, sino que el 20%de sus observadores habían tenido problemas", cuestionó molesto Arce. Sobre la Unión Europea, Arce aseguró que no tiene personal especializado para observación electoral y calificó a sus agentes como "turistas políticos".