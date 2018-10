ASÍ QUEDÓ LA RUTA 164 TRAS ACCIDENTE

El autobús de la ruta 164 que conducía Danny Moisés Vicente Ramírez de 26 años, que el pasado martes provocó un accidente de tránsito en la pista El Dorado, y causó la muerte de una persona y 14 lesionados, se encuentra destruido.

En fotografías se observa a la unidad de transporte con la parte lateral derecha totalmente destruida, pues el día del suceso una pared de concreto de un contenedor de basura atravesó el vehículo, abriéndose camino entre los asientos que eran ocupados por los pasajeros, entre ellos la fallecida Ada Fabiola Vargas de 28 años de edad, quien sufrió trauma en el tórax y fracturas en las piernas.

Este viernes, Vicente Ramírez aseguró que en ningún momento irrespetó la luz roja del semáforo, y pidió perdón a las familias de los afectados.

“Iba despacio… no tenía la luz roja, tenía luz verde, cuando yo miro que el carro viene yo lo que quise fue capearlo. Si estuviera en roja no me la hubiera tirado, era mi última vuelta”, afirmó el busero.

Sin embargo, un video captado por una cámara de seguridad, muestra el momento exacto donde el autobús violó la ley de tránsito al ignorar el semáforo en rojo.

El autobús está retenido en la dirección de Tránsito de la Policía Nacional.