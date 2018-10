¿SE HAN LOGRADO CAMBIOS EN IGUALDAD DE GÉNERO EN NICARAGUA?

4:51 a.m.

Por Houston Castillo La reconocida poeta, novelista y activista nicaragüense,en elprefiere no ser tan catastrófica al referirse al avance en la igualdad de género que ha tenido Nicaragua y cree que de cierto modo se han logrado cambios en el país.

Belli considera de forma personal que las mujeres tiene un enorme camino que recorrer y les pide a las féminas que estén unidas y claras de los derechos a los cuales no pueden renunciar.

¿Considera que hemos avanzado en igualdad?, ─le cuestiona su servidor a la poeta─ "Yo pienso que no tanto como parece pero si tenemos mujeres tremendas en Nicaragua que están en posiciones muy importantes en poder", respondió.

La poeta y escritora durante el programa Jaime Arellano en La Nación | Houston Castillo

Pero para la exdiputada del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Edipcia Dubón este es un día para reflexionar "pues marca la acción de las mujeres frente al horizonte, cuáles son las brechas que tenemos en materia salarial , en materia de oportunidades, de educación" subrayó.

La exlegisladora considera que no es justo que en lo que va del año, en Nicaragua nueve mujeres fueran asesinadas a manos de sus exparejas y al ser consultada el por qué distan las cifras del Gobierno con movimientos de mujeres, asegura que es una estrategia para engañar.

"Esa es una estrategia inadecuada del gobierno de no poner las cosas como corresponden, no pasa solamente en las estadísticas con las mujeres, (pasa) en todas. Las maquillan (..) es una responsabilidad del gobierno tomar las medidas necesarias y no estarse engañando, y tratando de engañar a los otros", criticó Dubón.

Belli y Dubón coincidieron que en Nicaragua se ha avanzado en reconocer a la mujer; pero aseguran que la lucha sigue