PIDEN DETENER A PASTORA QUE PARTICIPÓ EN RITUAL

Por Donaldo Hernández

Familiares de Vilma Trujillo García (25), quien fue quemada en una hoguera por el pastor Juan Gregorio Rocha Romero, rompieron el cerco del miedo y amenazas al denunciar previo a la audiencia inicial que la pastora, esposa de Rocha también agredió a garrotazos a Trujillo y le gritaba: "¡Fuera demonio!".

De igual forma los familiares piden que dejen en libertad a Esneyda del Socorro Orozco Téllez , una de las acusadas pues "ella no puede pagar por los elotes de otros".

"Que (a) esos señores no me los saquen; aunque si tienen a una señora que va a estar pagando los elotes por otros, pedimos que liberen a Esneyda", solicitó una tía de Trujillo.

Asimismo confirmaron que la familia del pastor los han amenazado por lo que no han llegado a la finca donde vivían; no obstante aseguran que no se han ido de El Cortezal.

"Desde ese día que salimos no hemos llegado, le decían a este viejito (padre de Trujillo) que no pasaba tres días más, él no ha llegado a la finca", aseguró Damaris García.

Los procesados corresponden a los nombres de Juan Gregorio Rocha Romero, Franklin Jarquín Hernández, Pedro Rocha Romero, Tomasa Rocha Romero y Esneyda del Socorro Orozco Téllez, todos integrantes de la iglesia Visión Celestial de las Asambleas de Dios, en la comunidad El Cortezal, Rosita, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN).