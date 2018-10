ACUSAN A POLICÍA DE HERIR A REO PARA CONFIRMAR MUERTE

Ni muerto la Policía Nacional dejó en paz al reo Henry Cisneros, de 51 años de edad, quien murió a causa de un cáncer en el hígado mientras purgaba una pena de trece años y medio por tráfico de drogas en el sistema penitenciario "La Modelo".

"Aún en ‘El Chipote’ me le ponían esas cuestiones de lata (chachas); me lo ponían a bañarse desnudo, me le ponían todas las cosas eléctricas y él me decía: ‘Carmen sácame de aquí ’, pero no podía, no podía con la guardia", aseguró a 100%Noticias, Carmen Cisneros, madre del reo, quien rompió en llanto al recordar a los supuestos procedimientos inhumanos a los que fue sometido su hijo.

Carmen relata que agentes policiales no querían quitarle las chachas a su hijo, pese a que había muerto.

"La doctora les pidió (a los policías) que le quitaran la cadena. Se la quitó pero no quería, dudaban, incluso dijeron que vendrían a custodiar, ellos creían que venía vivos (..) fue un maltrato horroroso", dijo apesarada la madre de Henry.

A esta denuncia se han unido los vecinos del reo que falleció, quienes lamentan el supuesto actuar de la Policía Nacional.

Carmen Cisneros, madre del reo, llora al recordar los supuestos procedimientos inhumanos a los que fue sometido su hijo

"Esto es demasiado crimen lo que hicieron esos condenados policías que hay ahorita. Este país no sirve con estos policías (...) que hay en este país (...) ", espetó molesta una vecina.

Henry Cisneros purgaba una condena años por tráfico de drogas desde hace 4 años y medio.

A Cisneros se le encontró en su poder unos barriles de anfetaminas.